Liga : la Real Sociedad écrase Villarreal avant de défier l’Inter Milan en C1

Quelques heures après la victoire de Las Palmas sur Alaves et le nul entre le Real Bétis et le Real Madrid cet après-midi, Villarreal accueillait sur sa pelouse la Real Sociedad dans le cadre de la 16e journée de Liga. À la ramasse pendant plus de 90 minutes, le sous-marin jaune a coulé à l’Estadio de la Ceramica (0-3). Au cours d’un premier acte qui aura eu pour seul bémol la sortie sur blessure de Brais Mendez (30e), les Basques n’ont eu besoin que d’un petit quart d’heure pour dominer leurs adversaires et se mettre définitivement à l’abri.

Auteur de l’ouverture du score sur un service de Takefusa Kubo (38e), Mikel Mireno a rendu la pareille au Japonais en se muant en passeur décisif dans le temps additionnel de la première période (45e+4). Entre-temps, Martin Zubimendi a ajouté sa pierre à l’édifice (41e). Invaincus depuis le 11 novembre, Villarreal est retombé dans ses travers et glisse à la 13e place. En face, la Real Sociedad qui n’a plus perdu depuis un mois poursuit sa belle série et intègre provisoirement le top 5. Un bon moyen pour les hommes d’Imanol Alguacil à quelques jours du choc face à l’Inter Milan en Ligue des champions. En cas de succès, les Espagnols consolideraient leur première place en tête du groupe D et éviterait un gros poisson au tour suivant.