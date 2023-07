Edf : Lucas Chevalier explique les raisons d’un nouvel échec

Une désillusion de plus au compteur. L’Euro U21 était l’occasion pour Sylvain Ripoll et les siens de frapper un grand coup sur la scène européenne, c’est manqué. Hier soir, face à l’Ukraine, les Bleuets se sont fait surprendre malgré un bon début de rencontre (1-3). À l’arrivée, une élimination en quart de finale qui ne passe pas, surtout après un premier tour plutôt bien géré.

La suite après cette publicité

Après le coup de sifflet final, Lucas Chevalier, jeune portier des Bleuets âgé de 21 ans, ne peut que constater la physionomie du match : «Je suis déçu parce qu’il y avait la place. C’était du 'one-shot’, où il faut être bons, au bon moment. Il y a eu des faits de matches où ça ne tournait pas pour nous: le poteau de Bradley (Barcola) à 1-1, le pénalty, le 2ème but qu’on prend juste avant la mi-temps sur une erreur d’alignement, notre but hors-jeu: il n’y avait rien pour nous», soupire-t-il. Le gardien du LOSC le sait, le talent ne suffit pas pour remporter ce genre de tournoi : «On est très talentueux, mais il y a certains points où on pèche et on n’arrive pas à compenser. Au vue de la situation dans leur pays, peut-être avaient-ils plus la rage que nous. C’était une équipe combative. Nous aussi, on l’a été mais peut-être moins qu’eux», conclut-il. Le message est passé.

À lire

Le nouvel échec lamentable de Sylvain Ripoll et des Espoirs