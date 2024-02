Brest : Brendan Chardonnet risque de déraper avec Emmanuel Macron !

Brest est la sensation de Ligue 1 cette saison. Intrépides, les Bretons pointent à la troisième place de l’élite et enchaînent les bons résultats face aux cadors du championnat, comme en témoignent leurs deux nuls face au PSG (2-2) et Nice (0-0) ces derniers jours. Opposés au PSG en 8es de finale de la Coupe de France ce mercredi, les Ty-Zefs devront confirmer leur bonne forme et doivent viser la qualification pour la suite de l’aventure.

Brendan Chardonnet, le capitaine du SB29, vise en tout cas la qualification. Interrogé par L’Équipe, le défenseur de 29 ans s’est même mis à rêver d’un sacre dans la compétition nationale. Il s’est également livré à un drôle d’objectif avec Emmanuel Macron : «ça serait pas mal qu’Emmanuel Macron me remette le trophée. Dans l’euphorie, je pourrais faire n’importe quoi ! Je peux déraper. Il faudrait que ce soit le dernier match de la saison parce qu’après, ce serait trop compliqué de reprendre le foot (rires).» Rien que pour ça, on aimerait presque voir le Stade Brestois aller chercher la première Coupe de France de son histoire.