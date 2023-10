Liverpool : le gros coup de gueule de Jürgen Klopp sur la VAR

La suite après cette publicité

Décidément, Liverpool n’aura pas été épargné ce samedi après-midi sur la pelouse du Hotspur Stadium. En effet, réduits à 9 contre 11, les Reds ont vu Tottenham arracher la victoire dans le temps additionnel sur un but contre-son-camp de Joel Matip (1-2). En conférence de presse à l’issue de la rencontre comptant pour la septième journée de Premier League, l’entraîneur du club de la Mersey, Jürgen Klopp, a poussé un gros coup de gueule face aux journalistes concernant les officiels responsables de l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), qui avait notamment omis de réviser le but finalement refusé à Luis Diaz pour une position de hors-jeu inexistante.

Qui aide-t-elle maintenant ? Nous avons eu cette situation lors du match contre Manchester United, est-ce que les Wolves ont gagné des points pour cela ? Non ! Nous n’obtiendrons pas de points pour cela, donc cela ne sert à rien. Personne ne s’attend à ce que les décisions prises sur le terrain soient justes à 100%, mais je pense que nous avons tous pensé que l’arrivée de la VAR pourrait faciliter les choses. Je ne sais pas pourquoi, les gens de la VAR sont-ils à ce point sous pression ? Aujourd’hui, la décision a été prise très rapidement, je dirais, pour le but de Luis Diaz ? Cela a changé la dynamique du match, c’est comme ça. Nous avons marqué ce but, c’était vraiment top, top, top, c’était très bien joué. Dans un match où vous n’avez pas beaucoup d’occasions de vous sentir mieux, vous faites ça, c’est une information super importante. C’est comme ça qu’on peut les blesser, c’est comme ça qu’on peut les battre, des choses comme ça. C’était donc très difficile, mais les garçons ont très bien géré la situation.