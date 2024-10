Caen sur le point de virer Nicolas Seube !

Actuellement 14e de Ligue 2 avec 5 défaites en 8 matches dont la dernière à domicile face à Lorient (1-2), le Stade Malherbe de Caen version Mbappé n’est pas au mieux. Et comme souvent dans ce cas précis, c’est l’entraineur qui fait office de fusible parfait. Nicolas Seube va être viré dans les prochaines heures par la direction du club normand comme révélé par le 10 Sport et que nous sommes en mesure de vous confirmer.

Arrivé en novembre 2023 en lieu et place de Jean-Marc Furlan, il avait redressé de manière spectaculaire Caen et avait échoué de peu dans la course aux barrages pour l’accession en Ligue 1, bien aidé par le meilleur buteur du championnat Alexandre Mendy. Fragilisé par l’arrivée des Mbappé au sein du club et d’une gestion du mercato plus que compliquée, l’ancien joueur de Caen a connu un terrible début de saison et va en faire les frais. Son départ imminent ne sera peut-être pas le seul puisque Yohan Eudeline, le directeur sportif, pourrait lui aussi quitter la Normandie.