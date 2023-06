Allemagne : le coup de gueule d’Hansi Flick

Nouvelle contre-performance pour la Mannschaft. Ce vendredi, l’Allemagne s’est inclinée face à la Pologne (1-0). Une défaite qui arrive juste après le match nul contre l’Ukraine lundi dernier (3-3). En pleine reconstruction après une Coupe du monde 2022 ratée, les coéquipiers d’İlkay Gündoğan ont encore du chemin à parcourir d’ici l’Euro 2024 à domicile. Au micro de la télévision publique ARD, le sélectionneur allemand Hansi Flick a réagi après cette nouvelle déconvenue.

« Je suis complètement déçu par le résultat. En première période, on n’avait pas de rythme. On en a trop peu fait. On s’est amélioré en seconde période. On doit dire que Szczesny a sorti de grosses parades. On a essayé en seconde période. Malick Thiaw a fait un beau match selon moi. C’est sûr que l’on a besoin de résultat, et on doit y parvenir le plus rapidement possible. On ne peut pas dire que l’équipe n’a pas tout tenté pour gagner le match, notamment en seconde période. On peut construire sur cette seconde période, même si on ne peut pas se satisfaire de ce résultat contre cette équipe. On a encore un an, c’est un long chemin et on a encore assez de temps. Je suis confiant. C’est un processus, l’équipe est prête pour ce processus. »

