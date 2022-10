Jérôme Rothen cartonne Nasser Al-Khelaïfi

S'il y a un homme qui représente bien le PSG depuis l'arrivée de QSI comme actionnaire, c'est Nasser Al-Khelaïfi. Le boss parisien est présent à la tête du club depuis la venue des fonds qataris à l'été 2011. Il a été de toutes les campagnes, toujours au même poste, et a donc vu passer pas mal de joueurs et d'entraineurs, et plus globalement de monde au club. Il a célébré beaucoup de victoires, exclusivement sur la scène nationale, mais a aussi connu de très nombreuses désillusions en Ligue des Champions. L'ancien joueur de tennis de 48 ans a donc des comptes à rendre sur tout ce qu'il se passe actuellement chez les Rouge et Bleu. C'est ce que pense notamment Jérôme Rothen, consultant sur RMC.

«Nasser Al-Khelaïfi est-il le seul responsable ? Bien sûr que non, ce n’est pas le seul. Mais c’est le principal. Président de club, ça veut dire ce que ça veut dire. T’es là pour présider, pour garantir une bonne image de ton club, mettre de l’autorité et du respect, choses qui n’existent quasiment pas au Paris Saint-Germain, à tous les niveaux… Ça fait dix ans qu’il est là et dix ans que c’est le bordel, que ce soit en termes de joueurs ,d’entraîneurs, de directeurs sportifs… Et là ça continue. (...) Il ne parle jamais… C’est Bernardo ! Il se passe quelque chose ? ‘Ce n’est pas moi’, ‘Nous on n’a pas fait ça !’ Toi, tu n’as jamais rien fait de toute façon, et tellement tu ne fais rien, personne ne te respecte en fait.»