L'incroyable prime à la signature qui attend Kylian Mbappé au Real Madrid

Peu avant la fin de l'année, Kylian Mbappé a donné plusieurs interviews à des médias internationaux. Toujours très flou sur ses intentions quant à son avenir, l'international tricolore affirmait vouloir remporter la Ligue des Champions avec le PSG, où il explique ce sentir bien. Mais dans le même temps, il ne semble pas spécialement pressé de prolonger son contrat.

Et ça ne vous a pas échappé, le club de la capitale française n'a, depuis le passage à la nouvelle année, plus aucun pouvoir de décision sur l'avenir de l'attaquant, désormais libre de discuter avec qui il le souhaite. Ce qui fait clairement les affaires du Real Madrid, aujourd'hui seul candidat crédible pour enrôler le joueur formé à l'AS Monaco.

Un contrat juteux mais inférieur à ce qu'il toucherait à Paris

Selon ABC, Florentino Pérez est prêt à mettre le paquet pour convaincre le Bondynois, avec un contrat XXL, bien qu'inférieur à ce que lui proposerait le PSG. Ainsi, le journal révèle qu'une succulente prime à la signature de 40 millions d'euros attend l'international Français du côté du Santiago Bernabéu. Le contrat serait lui de six ans, avec un salaire de 21 millions d'euros net à l'année.

C'est moins que ce que lui propose le PSG pour prolonger. En revanche, le clan Mbappé estime que l'attaquant bénéficiera de l'aura et du prestige des Merengues et sera encore plus attirant pour les sponsors et les marques, ce qui permettra de compenser ce "manque à gagner". De toute manière, la volonté du principal concerné semble toujours avoir été de revêtir la tunique blanche, indépendamment des considérations financières, et son rêve devrait bien se concrétiser dans les prochains mois.