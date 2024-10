Israël-France : les compositions probables

Ce soir à Budapest, il n’y aura pas de Griezmann, pas de Mbappé, pas de Kanté, de Rabiot ni d’Upamecano, soit autant de titulaires réguliers en équipe de France. C’est donc un onze profondément remanié par rapport au dernier Euro que Didier Deschamps va composer pour affronter Israël, pour le compte de la 3e journée du groupe A de la Ligue des Nations. Et il faudra aller chercher un résultat, puisque la dernière trêve internationale avait vu nos Bleus perdre contre l’Italie avant de s’imposer sans briller face à la Belgique.

Didier Deschamps pourra compter sur Mike Maignan dans les buts, qui sera protégé par la solide charnière Saliba-Konaté. Théo Hernandez, en difficulté avec l’AC Milan, démarrera à gauche, tandis que Jules Koundé sera aligné à droite, comme il en a désormais l’habitude. Au milieu, c’est du 100 % Real Madrid, puisque Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni, qui a hérité du brassard de capitaine, vont être associés en double pivot à la récupération.

Un secteur offensif inédit

Le tout pour servir un secteur offensif régénéré. Michael Olise va vraisemblablement démarrer la rencontre au poste de numéro 10, sous l’attaquant axial qui sera Randal Kolo Mani. En manque de confiance au PSG, avec un entraîneur qui lui demande d’appliquer de strictes consignes, l’attaquant parisien espérera de nouveau prendre un bon bol d’air frais avec la sélection. Sur les côtés, on retrouvera Ousmane Dembélé à droite, avec le numéro 7 de son ami Antoine Griezmann sur le dos, et le revenant Christopher Nkunku, muni du 10, côté gauche.

Mine de rien, l’équipe de France grâce à son réservoir de joueurs assez exceptionnel peut aligner un secteur offensif séduisant sur le papier. Côté israélien, on pourrait voir un 3-5-2 à l’œuvre, avec Glazer dans les buts, et une défense Gandelman-Schlomo-Nachmias. Au milieu, le capitaine D. Peretz devrait être accompagné de Kanichowsky et Abu Fani. Les pistons pourraient être Gloukh et Jaber. Enfin, en attaque Khalaili pourrait être associé à D. David.