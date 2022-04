Barça : Xavi n'envie pas le Real Madrid

En conférence de presse ce mercredi à la veille d'affronter l'Eintracht Francfort en quart de finale retour de la Ligue Europa, l'entraîneur du FC Barcelone Xavi a été invité à s'exprimer au sujet du Real Madrid. L'ennemi juré des Blaugranas est, en effet, qualifié pour les demi-finales de l'UEFA Champions League. De quoi rendre jaloux l'ancien milieu de terrain devenu entraîneur ? Pas vraiment à l'écouter.

«Notre exigence, ce qui compte pour nous, c'est l'histoire du Barça, ce n'est pas Madrid. Depuis 40 ans, notre histoire a établi une règle quand Cruyff est venu : gagner en jouant bien (...) C'est le Barça. Ça ne vaut pas la peine de gagner 1-0 avec un but à la 90e. C'est le club le plus difficile du monde, on a l'obligation de gagner en jouant bien. Sinon, nous ne sommes pas contents, c'est comme ça que sont les Catalans. À Madrid, je ne sais pas. C'est un rival spectaculaire, avec un très gros gène compétitif. Mais Barcelone, c'est une autre histoire (...) Ce qui s'est passé hier me fait penser que la Liga n'est pas loin de la Premier League. Il y a deux équipes espagnoles en demi-finale et une autre joue aujourd'hui. La Liga est toujours compétitive. Les équipes espagnoles sont en compétition. J'ai vu les deux matchs. Notre objectif est pour la saison prochaine d'être en Ligue des champions. Nous avons battu Villarreal, mettez-le sur la liste des grands», a confié le coach du Barça, très cash.