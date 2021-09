La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille réalise un très beau début de saison. Les Phocéens n'ont pas encore connu la défaite et ont un match à rejouer contre l'OGC Nice. En conférence de presse, avant Rennes, Luan Peres s'est présenté devant les médias et a avoué que le PSG n'était pas inatteignable et que le titre était jouable.