OM : Jonathan Clauss confirme des frictions avec Igor Tudor

Jonathan Clauss réalise une belle première saison à l’OM où il est utilisé la plupart du temps comme piste droit, mais parfois aussi à gauche. Mis à rude épreuve par le jeu très exigeant physiquement d’Igor Tudor, l’ancien Lensois a également connu une période de moins bien. Ses relations avec son entraîneur n’ont pas toujours été au beau fixe non plus, ce qu’il reconnaît lui-même lors d’un entretien accordé à Europe 1. Il faut savoir s’adapter avec celui qui est en train de mener les Phocéens à la 3e place de Ligue 1, pour le moment.

«Il est extérieurement comme il est intérieurement. Il ne triche avec personne, il ne se fait pas passer pour quelqu’un qu’il n’est pas. Et c’est dur, c’est strict, mais c’est sa vision des choses. On s’adapte. Alors bien sûr il y a des frictions de temps en temps. Mais bon, on a bien des frictions avec nos parents, alors pourquoi on n’en aurait pas avec un coach ? Il est à son image. Mais qu’on aime ou on n’aime pas, il a des résultats aujourd’hui.» Reste à savoir si les deux hommes collaboreront toujours la saison prochaine puisque le Croate n’est pas certain de rester.

