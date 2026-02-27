Menu Rechercher
League Championship

Odeur de cannabis, tour d’honneur…la première remarquée de Snoop Dogg avec Swansea

Par Chemssdine Belgacem
Snoop Dogg @Maxppp

L’été dernier, une drôle de célébrité est devenue actionnaire minoritaire. En effet, la légende du rap américain Snoop Dogg a décidé d’investir dans le club gallois, autrefois en Premier League et qui végète depuis des années en Championship. Et ce lundi, à l’occasion de la réception de Preston en championnat, l’icône de Los Angeles a décidé de se rendre au Pays de Galles pour rencontrer le staff et l’équipe des Swans avant d’assister à la rencontre de son équipe.

Après s’être offert un tour d’honneur endiablé, la vedette américaine, toute vêtue des couleurs du club, a assisté à la rencontre en fumant du cannabis. Une odeur qui est restée dans les couloirs avant le match comme l’a expliqué avec le sourire le coach de Preston, Paul Heckingbottom, en conférence de presse : «la seule chose que j’ai remarquée, c’est l’odeur de cannabis dans le tunnel avant le match». Vous l’aurez compris, la star de 54 ans a livré un véritable show à l’américaine à Swansea.

