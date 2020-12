Le PSG a gagné le respect de Karl-Heinz Rummenigge

Lors de l'arrivée des Qataris au PSG, nombreux étaient les cadors européens à critiquer le club parisien, devenu dès lors l'ennemi numéro un des quelques grands clubs aux modèles économiques stables, tel que le Bayern Munich. Mais aujourd'hui, et ce, quelques années après leur arrivée dans la capitale, ces derniers commencent petit à petit à obtenir le respect d'autrui. Longtemps moqué pour ses dépenses faramineuses et ses défaites européennes inattendues, le Paris Saint-Germain a, en s'inclinant en finale de Ligue des Champions contre le Bayern, gagné le respect de bon nombre de ses détracteurs. C'est en tout cas que le cas de la formation bavaroise et de son président du conseil d'administration, Karl-Heinz Rummenigge. Le patron des Munichois s'est confié dans les colonnes du Figaro ce jeudi.

«Grâce aux investissements de son actionnaire et au travail de Nasser, le PSG joue un rôle très important en Europe aujourd’hui. C’est l’équipe française qui brille, et votre pays devrait être fier du PSG. Je sais qu’ils sont souvent critiqués pour l’aspect financier, leurs achats de joueurs très chers. Mais tout cela a finalement été très utile à la Ligue 1 et au foot français», confie-t-il avant d'évoquer les ambitions parisiennes et un niveau de la Ligue 1 qu'il juge meilleur que certains de ses détracteurs. «Je comprends tout à fait cette obsession, car le PSG est aujourd’hui l’un des meilleurs clubs au monde. Quand vous avez une équipe avec autant de talents, vous avez forcément de grandes ambitions. Les battre en finale a été difficile pour nous. Paris peut viser la finale et le titre chaque année. Je n’ai pas l’impression que la Ligue 1 soit aussi mauvaise et ennuyeuse que certains peuvent le dire, au point d’éteindre la télé ou de ne plus aller au stade. Bien sûr, c’est difficile de trouver un concurrent aussi fort que Paris, mais il y a Marseille et Lyon. N’oubliez pas que le football français dans son ensemble a une très belle réputation à l’échelle internationale».