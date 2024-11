Eric-Maxim Choupo-Moting signe en MLS

Libre de tout club depuis son départ du Bayern Munich l’été dernier (38 buts, 13 passes décisives en 122 matches), Eric-Maxim Choupo-Moting (35 ans) a retrouvé un club. Et l’attaquant camerounais va même changer de continent.

La suite après cette publicité

Skysport Allemagne affirme que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain va débarquer en Major League Soccer et signer un contrat de deux ans avec le New York Red Bull. Sa visite médicale a même déjà été réalisée et tous les papiers ont été signés.