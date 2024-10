AS Roma : Ivan Juric pourrait déjà être viré !

Nommé à la tête de l’AS Roma le 18 septembre dernier pour remplacer Daniele De Rossi, l’entraîneur croate, Ivan Juric, serait déjà sur la sellette, alors même qu’il reste invaincu en Serie A avec deux victoires et un match nul. La défaite contre le club suédois d’Elfsborg a ravivé les protestations des supporters de la Roma, déjà en colère après le limogeage de De Rossi. Selon le Corriere dello Sport, les Friedkins, propriétaires du club, attendent une réaction de Juric et un changement de rythme de la part de l’équipe et exigent ainsi une victoire contre Monza ce weekend.

Ivan Juric a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2025 et gagne 2 millions par saison. Daniele De Rossi avait trouvé un accord pour un contrat de trois ans à 3,3 millions par saison. Faire appel à un troisième entraîneur serait une folie pour un club qui doit faire attention aux coûts. Ainsi, en cas de limogeage de l’ancien coach du Torino, le choix le plus plausible serait de rappeler Daniele De Rossi d’après la presse italienne. Les Friedkins rémunèrent deux entraîneurs et continueront de les rémunérer en cas de limogeage de Juric qui n’a pas l’intention de démissionner.