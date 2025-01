BL : Stuttgart s’impose à Augsbourg grâce à Deniz Undav

Suite de la 16e journée de Bundesliga. Sur la pelouse de la WWK Arena d’Augsbourg, Stuttgart a assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1). Le club s’est ainsi montré dangereux dès la 5e minute de jeu lorsque Ermedin Demirovic a tenté une tête bien placée, mais Finn Dahmen s’est bien déployé pour préserver ses cages. En fin de première période, Augsbourg a répondu avec une frappe de Robert Gumny, bien repoussée par Alexander Nubel.

La délivrance est finalement venue à la 65e minute pour Stuttgart. Deniz Undav a inscrit l’unique but du match avec une frappe imparable, prenant le gardien d’Augsbourg de court et scellant la victoire de son équipe (0-1). Ce succès permet à Stuttgart de reprendre la 7e place au classement, devant Dortmund et Brême. De leur côté, les locaux restent 13e de Bundesliga.