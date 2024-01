Vidéo, Maroc : les images du but d’Achraf Hakimi contre la RD Congo

Ce dimanche, le Maroc avait un ticket pour les 8es de finale de la CAN 2023 à aller chercher en cas de victoire face à la RD Congo. Plus qu’un billet à composer, les Lions de l’Atlas se devaient de l’emporter pour confirmer leur statut de favori après un joli succès lors de la première journée contre la Tanzanie (3-0).

Et la bande à Walid Regragui a été mise sur de bons rails d’entrée. Présent aux abords de la surface congolaise, le Maroc a ouvert le score sur corner. Au second poteau, c’est le joueur du PSG, Achraf Hakimi, qui a propulsé le ballon au fond des filets de Lionel Mpasi d’une belle demi-volée (6e). Son premier but dans le tournoi mais son neuvième en 70 sélections avec la sélection maghrébine.