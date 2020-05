PL : Jack Wilshere inquiet à l'idée d'une reprise

Voilà une nouvelle sortie qui a de quoi laisser perplexe au sujet d'une éventuelle reprise de la Premier League, suspendue depuis le 13 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que les décideurs du football anglais ainsi que ses acteurs cherchent un terrain d'entente au sujet du fameux Project Restart, destiné à redémarrer le Championnat, plusieurs joueurs seraient contre la simple idée de retrouver les terrains d'entraînements. Jack Wilshere (28 ans), l'ancien milieu de terrain d'Arsenal évoluant désormais à West Ham, a fait part de son inquiétude concernant un retour des joueurs sur les pelouses du Royaume de Sa Majesté.

«Aucun joueur ne rejouera si nous ne sommes pas en sécurité. Je ne vois pas comment on peut jouer au football et respecter les mesures de distanciation sociale en même temps. Ce sont les questions que les gens doivent poser et qui doivent trouver une réponse. C'est aussi simple que cela», a ainsi lâché le milieu de terrain international anglais dans des propos rapportés par le Mirror. Danny Rose (prêté par Tottenham à Newcastle) et Sergio Agüero (Manchester City) ont déjà fait part de leur peur de retrouver la compétition en pleine crise sanitaire liée au Covid-19.