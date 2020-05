Premier League : les joueurs seraient contre le retour à l'entraînement !

Et si le coup de gueule de Danny Rose était le reflet de la pensée de la majeure partie des joueurs de Premier League ? Hier soir, le latéral gauche actuellement prêté par Tottenham à Newcastle, s'est insurgé contre le plan de reprise de la Premier League, dans un langage aussi fleuri que sincère. On se rappelle aussi que Sergio Agüero avait clairement exprimé ses craintes sur le même sujet quelques jours auparavant. De plus en plus, il se diffuse l'idée que les joueurs ne sont pas favorables à une reprise, malgré un discours officiel parfois contraire.

La suite après cette publicité

La Premier League, elle, peine à trouver un terrain d'entente sur les conditions de la reprise, et certains clubs ont exprimé au cours d'une visio-conférence globale lundi, leur désaccord au sujet des stades neutres. Le patron de la Premier League, Richard Masters, a de son côté rappelé que les clubs ne se contentaient pas de prendre des décisions entre eux. « Aucune décision ne sera prise avant que nous ayons discuté avec les joueurs et les managers. Ces réunions sont prévues plus tard cette semaine. »

La reprise de l'entraînement est prévue lundi

Et il faut croire que cela ne se passera pas bien. Selon les informations du Daily Mail, les joueurs n'ont, pour la plupart d'entre eux, pas envie de reprendre l'entraînement le lundi 18 mai prochain, date autorisée, dans les conditions sanitaires actuelles. Leurs craintes sont réelles, même si certains d'entre eux sont aussi repérés dans des parcs en train de s'entraîner individuellement ou en petits groupes.

Alors que Gary Neville, consultant star de Skysports, commence à envisager le retour du football anglais seulement en juillet et pas en juin comme évoqué par le gouvernement, son compère Jamie Carragher rappelle que les joueurs auront le dernier mot. « Si les joueurs ne veulent pas jouer, ce sera difficile. Les joueurs à qui j'ai parlé ont envie de reprendre. Il y aura toujours trois ou quatre dans chaque groupe qui seront suspicieux et il faudra le respecter. La sécurité et la santé des joueurs seront plus importantes que tout. » La Premier League n'a pas fini de débattre sur son possible retour !