OL : le programme de l’hommage rendu à Jean-Michel Aulas

Samedi sera rendu au Groupama Stadium un ultime hommage à Jean-Michel Aulas pour l’ensemble de son œuvre à la tête de l’OL. Si John Textor ne devrait pas répondre à l’appel en raison de la remise des diplômes synchrone de son fils aux États-Unis, le propriétaire du club n’a toutefois pas lésiné sur les moyens pour garantir des festivités de qualité à ses supporters et son ancien président.

Sacrées championnes de France dimanche dernier après leur victoire décrochée face au PSG (0-1), les féminines de l’OL lanceront cette journée avec leur ultime rencontre de championnat face à Reims, indique RMC. Un tifo géant devrait également être déployé en amont du match des joueurs de Laurent Blanc, eux aussi confrontés à Reims (21h00). Les équipes féminines U19 et seniors de l’OL effectueront ensuite à la mi-temps un tour d’honneur pour saluer les supporters et présenter leur trophée. Enfin, l’hommage à Jean-Michel Aulas, le climax de cette soirée, pointera le bout de son nez aux alentours de 22h45 et durera environ 30 minutes. Une «surprise» est prévue et un feu d’artifice sera également tiré, ajoute RMC.

