Ligue Europa : l’Eintracht, la Lazio et l’Athletic premiers qualifiés pour les quarts

Coup d’envoi des huitièmes de finale retour de Ligue Europa. Deux chocs étaient au programme dans ces quatre matches programmés à 18h45. À commencer par cet Athletic-AS Rome. Vainqueurs 2 buts à 1 chez eux à l’aller, les Giallorossi débarquaient dans un San Mamés chauffé à blanc. L’ambiance dans l’antre basque est montée d’un cran lorsque Clément Turpin, qui officiait avant de diriger le PSG-OM de dimanche, a expulsé Mats Hummels dès la onzième minute après un tacle non maîtrisé sur Maroan Sannadi en position de dernier défenseur.

Réduite à dix, la Roma a logiquement encaissé une vague d’attaques de l’Athletic. Après avoir provoqué le carton rouge d’Humbles, Sannadi aurait pu ouvrir le score, mais son piqué face à Svilar était hors cadre (22e). Deux minutes plus tard, Nico Williams mettait à son tour le feu à la défense italienne, mais sa frappe enroulée du droit trouvait le poteau de Svilar (23e), auteur d’une double parade peu de temps après (33e). Svilar finira par plier juste avant la mi-temps face à l’inévitable le Nico Williams (1-0, 45e). À la pause, les deux équipes étaient à égalité parfaite. Au retour des vestiaires, Shomurodov (62e) et Berenguer (64e) ont donné quelques frissons à San Mamés, mais le stade va exploser sur une tête croisée de Yuri Berchiche sur corner.

L’Eintracht se régale

Grâce à son premier but en C3 cette saison, l’ancien Parisien faisait le break et permettait à l’Athletic de prendre l’avantage dans cette double confrontation (2-0, 68e). Nico Williams finira le travail par un exploit individuel (3-0, 82e). Leandro Paredes inscrira le penalty de l’espoir (3-1, 90e), mais la Roma ne reviendra pas. Au tour suivant, les Basques affronteront le vainqueur de Rangers-Fenerbahçe. Battu 2-1 en Hollande, l’Ajax se déplaçait en Allemagne sans grand espoir de qualification malgré ce petit score en défaveur. Dépourvus de plusieurs atouts (Jordan Henderson suspendu Remko Pasveer, Owen Wijndal, Youri Regeer, Christian Rasmussen et Wout Weghorst sont blessés), les Lanciers alignaient une équipe remaniée. La résignation de Francesco Farioli s’est rapidement confirmée après l’ouverture du score de Bahoya dès la septième minute par l’Eintracht. Mario Götze a définitivement enterré les espoirs batave en faisant le break à la 25e. Hugo Ekitike a poursuivi la démonstration allemande (3-0, 67e), avant le doublé de Götze (82e). L’Ajax arrivera à sauver l’honneur par Taylor (4-1). En quarts, Francfort défiera le vainqueur de Tottenham-AZ Alkmaar.

Le suspens était également terminé du côté d’Athènes. Laminé 3-0 en Norvège la semaine dernière, l’Olympiacos n’a pas cru longtemps à ses espoirs de remontada après le but de Hogh en première période. 4-0, c’en était fini des Grecs. Yaremchouk y est quand allé de son doublé, permettant à l’Olympiacos de sauver l’honneur. À noter que les Athéniens regretteront le penalty raté de Rodinei qui aurait pu pimenter la fin de la rencontre. Bodo/Glimt sera opposé à la Lazio qui s’est fait peur à domicile. Vainqueur 2-1 du Viktoria Plzen, le club italien s’est fait surprendre au début de la deuxième période. Heureusement pour lui, Patric lui a évité les prolongations en signant le but égalisateur synonyme de qualification.

Résultats des matches de 18h45 (en gras les clubs qualifiés) :