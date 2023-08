L’Atlético Madrid met la main sur la pépite Samu Omorodion !

Le football va très vite. Samu Omorodion peut en attester. Alors qu’il s’est préparé pour disputer sa première saison en professionnel sous les couleurs de Grenade, le jeune attaquant de 19 ans s’est engagé pour les cinq prochaines saisons avec l’Atlético Madrid ce lundi. Pour rappel, il disposait d’une clause de libération de 6 millions d’euros qui a été levé par le club de la capitale.

Entré en jeu lors de la première journée de Liga, le puissant buteur s’était illustré en inscrivant le but de l’égalisation face à…l’Atlético Madrid. Les Colchoneros, émerveillés par son talent, n’ont pas hésité et l’ont donc recruté ce lundi. Dans leur communiqué, les Matelassiers ont été élogieux s sur le profil de Samu Omorodion : «footballeur de 19 ans, il évolue au poste d’attaquant et est une merveille physique avec une grande coordination malgré ses 193 centimètres. Il se démarque par son explosivité, il est très rapide et avec un but. Il a fait ses premiers pas dans l’académie du Sevilla FC jusqu’en 2021, il s’est dirigé vers Grenade.»