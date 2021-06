PSG : Georginio Wijnaldum a passé sa visite médicale

Georginio Wijnaldum (30 ans) sera bel et bien un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si le milieu néerlandais, qui arrivait en fin de contrat avec Liverpool, semblait destiné à jouer pour le FC Barcelone de Ronald Koeman, il a finalement fait faux bond aux Culés pour signer avec le PSG. D’après le Parisien, qui confirme les informations de plusieurs médias néerlandais, l’ancien joueur de Newcastle et du PSV a d’ores et déjà passé sa visite médicale.

Wijnaldum, actuellement avec les Pays-Bas à quelques jours du début de l’Euro, a passé avec succès sa visite médicale hier, mercredi soir. Le quotidien français ajoute que l’annonce de son arrivée devrait intervenir dans les prochains jours, avant le début des Oranje à l’Euro soit dimanche face à l’Ukraine. C’est donc imminent !