OM : Marcelino balance sur le RC Lens

Marcelino n’est plus l’entraîneur de l’Olympique de Marseille depuis ce mercredi. La pression des groupes de supporters marseillais aura eu raison de l’Espagnol, alors que l’avenir de dirigeants comme Pablo Longoria et Javier Ribalta est aussi très flou. « Dans la continuité du communiqué publié hier soir au sujet de l’équipe dirigeante, l’Olympique de Marseille considère que les événements du 18 septembre dernier ne permettent pas à Marcelino et à son staff technique d’exercer dans de bonnes conditions la fonction pour laquelle ils ont été engagés. En conséquence de cette situation déplorable, Marcelino et son staff ne poursuivront pas leur mission à l’Olympique de Marseille », indiquait le communiqué de l’OM publié en début d’après-midi.

Mais voilà que Marcelino a parlé dans un article accordé à Relevo, analysant le RC Lens, le rival de Séville ce mercredi en Ligue des Champions. Des déclarations qui ont sûrement été faites avant toute cette histoire. « C’est une équipe qui joue avec 5 joueurs derrière et qui presse sur tout le terrain. Ils sont très physiques, ils vont au duel et ils les gagnent. C’est un style qui est très commun ici en France. Aujourd’hui, ils sont loin de leur meilleur moment. Ils transmettent des doutes, même si l’autre jour, ils ne méritaient pas de perdre contre un rival inférieur comme Metz. Ils ont perdu deux joueurs très importants de la saison dernière. C’est une équipe qui joue à un rythme élevé, très physique, mais qui va te donner des occasions pour gagner », a notamment lancé l’Espagnol. Les Sévillans savent donc à quoi s’en tenir.