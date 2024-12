EdF : la prise de position de Philippe Diallo sur Kylian Mbappé

Philippe Diallo veut mettre fin aux débats autour du capitanat en équipe de France. Après les déclarations de Kylian Mbappé dans Clique, où l’actuel capitaine des Bleus a abordé plusieurs sujets chauds notamment sa gestion du brassard en Bleu, le président de la FFF a exhorté l’attaquant à régler le problème de lui-même.« C’est à Kylian d’évoquer ce sujet avec Didier (Deschamps)», a lancé le patron du football français.

«On a un prochain rassemblement en mars 2025, le quart de finale de la Ligue des nations (contre la Croatie). Il est nécessaire qu’il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps pour qu’ils ajustent son rôle de capitaine. Être capitaine de l’équipe de France, c’est un honneur. Il ne faut pas que cela devienne une question. Il faut qu’à travers le dialogue entre le sélectionneur et Kylian, il y ait des ajustements et si besoin, je viendrai avec eux compléter leurs échanges», a-t-il conclu. Rendez-vous en mars prochain.