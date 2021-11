LFP : Jérôme Rothen réclame la tête de Vincent Labrune

En tant que président de l'Olympique de Marseille, Vincent Labrune ne s'était déjà pas fait que des amis. Depuis qu'il est à la tête de la Ligue de Football Professionnel, l'homme de 50 ans n'a pas forcément arrangé son image auprès de certains observateurs du ballon rond. C'est ce le cas de Jérôme Rothen. L'ancien joueur du PSG s'en est vivement pris à Vincent Labrune au lendemain des incidents survenus en tout début de partie entre l'OL et l'OM. La raison ? Rothen, a également mis un petit taquet à Noël Le Graët, le président de la FFF, regrette profondément le silence du patron de la Ligue, qui a tout de même pris la parole par le biais d'un entretien accordé au journal L'Equipe ce lundi.

La suite après cette publicité

« Il est où Vincent Labrune ? C'est un super communiquant, en chef d'entreprise, je ne vais pas le critiquer, bravo monsieur Labrune. Mais vous n'avez rien à faire dans le football, rien, et ça fait des années qu'on le dit. Le président de la Ligue, bordel ! Michel Platini dit qu'il faut des gens du football dans les instances. Monsieur Platini, s'il vous plaît, prenez en charge la Ligue et la Fédé ! Ces gens-là, est-ce qu'ils sont vraiment passionnés ? Pourquoi ils n'assistent pas aux matchs ? Pourquoi monsieur Labrune il n'est jamais au stade ? Si hier, il y est, je peux te dire qu'en 5 minutes, c'est réglé. Pourquoi ? Si Michel Platini il est au stade, réunion de crise ou pas, il sait que la bouteille qu'a pris Dimitri Payet, il ne peut pas reprendre le match. Tu n'attends pas deux heures et au bout de 5 minutes, c'est réglé. Arrêtez avec vos commissions de discipline. Nous on ne veut pas de ça, on veut du football. Monsieur Labrune, si vous avez les cojones, démissionnez. On ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous ! Il ne veut pas parler ? Alors on ne veut pas de vous, point final ! »