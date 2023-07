Chelsea : que vaut Andrey Santos, la nouvelle pépite brésilienne des Blues

Arrivé sur la pointe des pieds l’hiver dernier à Chelsea pour 12,5 M€ en provenance de Vasco da Gama, au milieu de nombreuses autres recrues, Andrey Santos a dû patienter avant de rejoindre l’Angleterre pour de bon. Faute de permis de travail. Désormais bien installé à Londres, le jeune Brésilien est prêt à conquérir la Premier League. Très tôt repéré par le club de Vasco da Gama, au Brésil, le natif de Rio y fera toutes ses gammes, jusqu’à ses débuts en professionnel. Véritable pépite, Andrey Santos est en avance sur son temps, surtout en sélection. La preuve avec la dernière édition de CONMEBOL U20, dans laquelle le jeune milieu de terrain, alors âgé de 18 ans, inscrit 5 buts en autant de rencontres, tout en remportant le trophée final avec la Seleçao, brassard de capitaine collé au bras. Rien que ça. De quoi mériter sa première cape avec le Brésil face au Maroc fin mars, titularisé aux côtés de Casemiro notamment.

Un profil à la John Obi Mikel qui manque aux Blues

Si Moisés Caicedo est toujours la priorité du mercato des Blues, l’Équatorien n’a toujours pas signé. Et même en cas d’arrivée, le milieu de terrain à Chelsea n’est pas des plus équipés. Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek ou encore Mason Mount vendus, Jorginho parti l’hiver dernier à Arsenal, N’Golo Kanté pas conservé et Connor Gallagher convoité, l’entrejeu londonien est à refaire, à rajeunir surtout. À l’heure actuelle, Enzo Fernandez est bien le seul devant la défense à s’estimer intouchable. Carney Chukwuemeka est prometteur, mais est davantage un n°8, tout comme Cesare Casadei, étincelant en pré-saison. Derrière, seul Andrey Santos s’affiche comme un numéro 6 à l’ancienne, excellant dans un double-pivot.

Physiquement déjà, le Brésilien est plus que prêt. À seulement 19 ans, Andrey Santos est celui qui met les coups. Bon râtisseur, intelligent dans son sens de l’anticipation, le natif de Rio se démarque dans sa capacité à faire plus que ce qu’on lui demande. Capable de porter le ballon en gagnant des mètres, l’ancien de Vasco da Gama possède toutes les qualités requises pour s’éclater en Premier League, à l’image d’un John Obi Mikel avant lui. Le Nigérian, véritable bras droit de José Mourinho à l’époque, avait fait son trou à Chelsea grâce à sa régularité, son calme devant la défense, mais aussi et surtout par sa manière d’équilibrer le jeu de son équipe, laissant carte blanche à des joueurs plus offensifs tels que Frank Lampard notamment.

Le partenaire idéal d’Enzo Fernandez ?

À Chelsea, aux côtés d’un Enzo Fernandez plus libre sur le terrain, Andrey Santos pourrait justement venir combler un certain manque de présence physique devant la défense. Un manque qui dure depuis le départ de Nemanja Matic en 2017. En effet, depuis le départ du Serbe, les Londoniens n’ont plus jamais touché à la Premier League, lui qui permettait à des N’Golo Kanté ou encore Cesc Fabregas de se projeter davantage.

Convoité par le FC Barcelone en début de mercato, Andrey Santos ne semble pas prêt à faire ses valises. Mieux, Mauricio Pochettino compte sur lui. D’après The Evening Standard, l’entraîneur argentin est impressionné par le Brésilien et pense de plus en plus à conserver sa pépite, malgré les prêts envisagés dans un premier temps. En concurrence avec Cesare Casadei pour se faire une place dans l’effectif, Andrey Santos possède donc une longueur d’avance sur son compère italien.

À l’heure actuelle, Chelsea a joué trois rencontres de pré-saison (Wrexham, Brighton et Newcastle). Par deux fois, le jeune milieu de terrain a été titulaire, livrant des prestations étonnantes pour un joueur qui découvre ses nouveaux coéquipiers. Si Todd Boehly et les siens ne lâchent rien dans le dossier Moisés Caicedo, Brighton semble vouloir le pactole : plus de 100 M€. Une somme que les Blues jugent - pour l’instant - trop importante. En attendant, Chelsea pourra compter sur Andrey Santos au milieu de terrain pour former un duo sud-américain excitant avec Enzo Fernandez, voire un trio si l’Équatorien des Seagulls venait à débarquer à Londres…