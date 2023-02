Fernando Llorente prend sa retraite

Une page se tourne pour Fernando Llorente. L’attaquant espagnol a décidé de raccrocher les crampons à l’âge de 37 ans, lui qui est sans club depuis l’été dernier et la fin de son contrat du côté d’Eibar. «Maintenant, tout est clair. Je continue à me maintenir en forme en jouant au padel» a-t-il expliqué.

Champion du monde en 2010 et champion d’Europe en 2012 avec l’Espagne (23 sélections, 7 buts), le grand avant-centre (1m95) aura connu des passages plutôt satisfaisants à la Juventus et Tottenham, moins à Séville ou encore Naples mais c’est surtout à l’Athletic Bilbao (332 matchs pour 116 buts entre 2005 et 2013) qu’il aura marqué son époque.

