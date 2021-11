Liga : la Real Sociedad, tenue en échec par Valence, lâche la tête

Après le succès aisé du Real Madrid à Grenade (4-1) un peu plus tôt dans la journée, la Real Sociedad, provisoirement déchue de son fauteuil de leader de Liga par les Merengues, n'avait pas d'autre choix que de s'imposer contre le Valencia CF ce dimanche, pour le compte de la 14ème journée du championnat espagnol.

Mais les partenaires d'Aleksandr Isak sont restés muets et n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul face au club che (0-0) au terme d'une partie musclée (11 cartons). Aritz Elustondo, expulsé à la 76ème minute, n'a pas facilité la tâche des Bleu et Blanc au stade d'Anoeta. La Real n'est plus leader du championnat espagnol et pourrait même perdre sa place de dauphin au profit du Séville FC. Valence reste enlisé dans le ventre mou de la Liga.