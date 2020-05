La mise en garde de Jean-Michel Aulas sur le prêt contracté par la LFP

Ce lundi après-midi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé qu'elle allait contracter un prêt garanti par l'État français. De quoi entrevoir une belle rentrée d'argent pour les clubs de l'Hexagone. La somme de 224,5 millions d'euros devrait ainsi être débloquée pour permettre de compenser les versements qui n'ont pas été réalisés par les diffuseurs télévisuels.

Très actif depuis près de deux mois et le début de la crise économique du football provoquée par la pandémie de coronavirus, le président de l'Olympique Lyonnais a mis en garde ses homologues via son compte twitter. Comme on peut le comprendre derrière le mot prêt, les clubs devront rembourser les sommes qui vont leur parvenir et le dirigeant des Gones l'a martelé : «Comme indiqué il s’agit d’1 prêt qu’il faudra rembourser !Il ne compense pas du tout le manque à gagner des droits télé arrêtés trop vite !!»