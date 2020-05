Officiel : la LFP contracte un prêt colossal garanti par l'État pour sauver le foot français

Comme le championnat néerlandais, l'Eredivisie, les championnats français de football que sont la Ligue 1, la Ligue 2, le National 1 et la D1 Arkema (foot féminin) n'iront pas au terme de la saison 2019/2020. Cette décision a été prise mardi dernier par le gouvernement et annoncée par le Premier Ministre Édouard Philippe. Quelques jours après, le jeudi, la Ligue de Football Professionnel a respecté cette décision et a annoncé les modalités des différents classements. L'aspect terrain entériné, l'aspect économique est désormais la priorité.

Nombreux sont les clubs en Ligue 1 qui connaissent des pépins d'ordre économique. L'Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux ou encore l'AS Saint-Étienne sont souvent évoqués. La crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus a rendu les choses encore plus compliquées d'autant plus que les diffuseurs ne verseront pas l'intégralité des sommes prévues dans les contrats télévisuels. Canal + a par ailleurs rompu son contrat qui le liait avec la LFP et beIN Sports devrait faire de même. Face à ce manque à gagner qui s'élève à 224,5 millions d'euros, il fallait prendre une décision.

Pas de pertes liées aux droits TV

Celle-ci s'est faite au cours des derniers jours pour accoucher cet après-midi d'une résolution. En accord avec l'État français, la Ligue de Football Professionnel (LFP) va donc pouvoir se faire prêter la somme non payée par les diffuseurs afin de verser les montants qu'attendent les différents clubs depuis plusieurs semaines. Les versements du 5 avril et du 5 juin vont donc être regroupés et faire un bien fou à des clubs asphyxiés financièrement depuis cette crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus. Les diffuseurs ayant réglé les 47,6 millions d'euros de matches non payés avant de se dégager, les équipes françaises vont finalement bien s'en sortir en évitant des pertes qui auraient été colossales.

Dans un communiqué, la LFP a annoncé qu'elle allait contracter un prêt garanti par l'État français appelé PGE (ce dispositif permet aux entreprises de demander plus facilement des prêts auprès de leur banque malgré un climat économique incertain. L'État se montre en général garant à hauteur de 90%) : «réunie ce 4 mai, l'Assemblée Générale de la LFP a adopté une résolution permettant à la LFP de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l'état (PGE). Grâce à ce prêt, la LFP sera en mesure de verser aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l'ensemble des sommes encore à percevoir au titre des droits audiovisuels pour la saison 2019/2020. Ces sommes couvrent en effet les deux dernières échéances des droits audiovisuels de la saison 2019/2020, respectivement initialement programmées les 5 avril et 5 juin 2020 et permettront ainsi de contribuer au soutien de la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2.» Une belle manne financière qui permettra au football français de survivre un peu plus facilement à la crise économique que vit le monde du ballon rond.

