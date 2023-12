Étoile Rouge - Manchester City : les compositions officielles

La Ligue des Champions se conclut ce mercredi pour l’Étoile Rouge de Belgrade qui reçoit l’ogre Manchester City. A domicile, les Serbes s’articulent dans un 4-3-3 avec Omri Glazer dans les cages derrière Kosta Nedeljkovic, Yacouba Djiga, Aleksandar Dragovic et Uroš Spajić. Placé comme sentinelle, Srđan Mijailović est épaulé par Guélor Kanga et Hwang In-Beom. Devant, Peter Olayinka, Pape Cherif Ndiaye et Osman Bukari sont associés en attaque.

De leur côté, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Stefan Ortega qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Rico Lewis, John Stones, Manuel Akanji et Sergio Gomez. Kalvin Phillips et Mateo Kovacic se retrouvent dans l’entrejeu. Oscar Bobb, Matheus Nunes et Jack Grealish accompagnent Micah Hamilton en attaque.

Les compositions

Étoile Rouge de Belgrade : Glazer - Spajic, Dragovic, Djiga - Nedeljkovic, Kanga, Mijailovic, In-Beom, Olayinka - Bukari, Ndiaye

Manchester City : Ortega - Lewis, Stones, Akanji, Gomez - Phillips, Kovacic - Bobb, Nunes, Grealish - Hamilton