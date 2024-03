C4 : Fenerbahçe et la Fiorentina valident leur billet, le PAOK renverse Zagreb

Ce jeudi, il y avait aussi les 8es de finale retour de la Ligue Europa Conférence avec une première salve de matches à 18h45. Dans ces matches, Fenerbahçe qui s’était tranquillement imposé 3-0 au match aller face à l’Union Saint-Gilloise. Malgré la courte défaite (0-1), le club d’Edin Dzeko assure la qualification pour les quarts de finale.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, la Fiorentina a fait le job face au Maccabi Haïfa (1-0) et valide aussi son billet pour le prochain tour. Le PAOK a réalisé l’exploit de renverser le Dynamo Zagreb. Après sa défaite au match aller, la formation grecque s’est imposée 5-1 et file donc en quarts de finale. Enfin dans l’autre rencontre entre Plzen et le Servette, les deux équipes se sont quittées sur un deuxième 0-0 et Plzen a remporté la séance de tirs au but.

Les résultats de 18h45

Fenerbahçe 0-1 USG

Fiorentina 1-0 Maccabi Haifa

PAOK 5-1 Dynamo Zagreb

Plzen 0-0