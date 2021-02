OM : Nasser Larguet dévoile les dessous de son discours avant Lens

La suite après cette publicité

Tout est allé très vite à l'Olympique de Marseille. Quelques heures après avoir annoncé en conférence de presse, mardi, qu'il avait remis sa démission à la direction, André Villas-Boas a été mis à pied. Dans la foulée, les dirigeants phocéens ont choisi Nasser Larguet, le directeur du centre de formation, pour assurer l'intérim en attendant l'arrivée d'un nouveau coach. Alors forcément, pour le match contre le RC Lens mercredi soir (2-2), ce dernier n'a pas eu vraiment de temps pour préparer son équipe. Mais dans les vestiaires, le technicien de 62 ans a eu un discours motivant, dont il a révélé les dessous ce vendredi en conférence de presse.

«Mon discours a été très simple, que je comprenais tout à fait la situation dans laquelle ils étaient moralement, mentalement. Je l'étais aussi avec eux. Et je leur avais demandé de prendre leurs responsabilités parce que sur les cinq derniers matches, on fait un match nul et quatre défaites et que les défaites, ce ne sont pas les supporters qui sont sur le terrain mais eux (les joueurs, ndlr). Il ne fallait pas reposer la faute sur qui que ce soit, qu'il fallait aller chercher le résultat. Mais il faut le faire collectivement, avec beaucoup de sérénité et sans excitation. Et ça, c'étaient les mots qui me sont venus pour les mobiliser», a lâché Nasser Larguet avant le Classique face au PSG (à suivre en live commenté sur notre site).