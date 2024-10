Galatasaray : Victor Osimhen fixe lui même sa valeur

Voilà ce qu’on peut appeler des débuts tonitruants. Poussé vers la sortie par Naples cet été, Victor Osimhen a rebondi du côté de Galatasaray. Une opportunité incroyable pour le club stambouliote alors qu’aucun grand club ne s’est pressé pour recruter l’attaquant nigérian. Sous ses nouvelles couleurs, l’ancien du LOSC compte déjà deux buts et autant de passes décisives en quatre rencontres. Une manière de prouver qu’il est au niveau des meilleurs attaquants d’Europe alors que plusieurs clubs ont hésité à s’aligner sur les 100 millions d’euros réclamés par Naples.

Pour les médias du club turc, Osimhen a affirmé qu’il valait ce prix selon lui : «je vaux plus de 100 millions d’euros. Il y a peu de joueurs comme moi dans le monde qui ont atteint ce style et ce succès. Tout est lié à mes caractéristiques. , aux choses que je fais, à ma qualité. Je pense que je le mérite . Je suis conscient de la contribution que j’apporte et de ce que je peux faire, même dans ma vie privée. Les gens pensent-ils différemment ? Certains disent 15 millions, d’autres disent 100- 120-150. Tout le monde a des opinions différentes.»