Manchester City est prêt à vendre Kevin de Bruyne pour un prix XXL, le pacte secret de Frenkie de Jong avec le Barça

De Bruyne sur le départ

L’Arabie saoudite souhaite encore rafler toutes les stars en Premier League cet été. Après Saint-Maximin, Firmino ou bien Mahrez, c’est au tour de Kevin de Bruyne d’être suivi par les clubs saoudiens. D’après le Daily Mail, Manchester City se prépare à un assaut des formations de Saudi Pro League pour son numéro 10. Le milieu de terrain belge est l’objectif prioritaire des dirigeants saoudiens pour le prochain mercato estival. Et selon plusieurs médias anglais, et bien Manchester City n’est pas contre le vendre, mais ce serait pour un prix exorbitant, on parle de près de 120 millions d’euros. Entre autres, ça fait quasiment de lui un invendable.

Le marché entre De Jong et le Barça

On va ouvrir les pages du journal catalan Sport. On y apprend que Frenkie de Jong a un pacte secret avec le FC Barcelone. Le directeur sportif du Barça, Deco, et l’agent du joueur se sont réunis hier dans un restaurant réputé de Barcelone pour discuter du «cas Frenkie» après la conférence de presse controversée du Néerlandais avant le huitième de finale contre Naples, au cours de laquelle De Jong a accusé la presse de mentir au sujet de son contrat et de son avenir au club : «Je suis furieux, je ne sais pas comment vous n’avez pas honte», avait-il déclaré un jour avant le match aller au stade Diego Maradona, à propos des dernières informations concernant sa situation. Deco a clairement indiqué que De Jong était l’un des joueurs clés du Barça et que le club comptait sur lui pour l’avenir, tout comme Ronald Araujo et Pedri. Du coup, d’après Sport, le club blaugrana compte sur lui pour renouveler son contrat qui prendra fin en 2026. Le joueur lui, ne cherchera pas à partir en attendant. C’est le deal du pacte.

Les victoires s’enchaînent à Lyon

En France, c’est la précieuse victoire de l’Olympique Lyonnais contre Metz à Saint-Symphorien sur le score de 2-1, qui fait la une du journal L’Equipe. L’Olympique Lyonnais a enchaîné une quatrième victoire de rang en Ligue 1. Grâce à des buts d’Alexandre Lacazette et de Saïd Benrahma, son premier sous ses nouvelles couleurs, les Rhodaniens poursuivent leur remontée au classement. Ce bon résultat donne également le sourire aux journalistes du Progrès, qui estiment que l’OL n’a plus vraiment le visage d’un relégable. Par contre, les Gones vont devoir faire mieux contre des adversaires jugés plus coriaces. Le quotidien régional pointe notamment du doigt les approximations en première période.