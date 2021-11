Stade Rennais : Bruno Genesio recadre ses joueurs malgré la qualification

Malgré la qualification du Stade Rennais pour les 8emes de finale de l’Europa Conference League, et ce grâce à la victoire surprise du NS Mura face à Tottenham, l’entraîneur breton Bruno Genesio n’a pas du tout aimé l’attitude de ses joueurs, tenus en échec par le Vitesse Arnhem (3-3) après avoir pourtant mené deux fois au score. Et quand bien même ses hommes restent sur douze matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues, l'ancien coach de l'OL n'a pas hésité à tirer la sonnette d'alarme à l'issue de la rencontre : «je suis fâché. Je n'ai même pas besoin de faire de commentaires. Quand on baisse ne serait-ce que d'un cran, on voit qu'on est en danger. C'est un bon avertissement pour tout le monde, pour le staff...» a tout d'abord déclaré Genesio avant de regretter le «manque d'humilité» des Rennais.

«Depuis un moment, on a reçu des louanges méritées. On s'est relâché, on a dû croire qu'on allait faire un festival... Je n'avais pas eu de signaux négatifs qui pouvaient me laisser penser qu'on pouvait faire une telle prestation. J’espère que ce n’est qu’un accident. (...) Je veux quand même féliciter mes joueurs de finir premiers à une journée de la fin, savourer ça, mais aussi se remettre en cause vite. On ne va pas non plus tout balayer ce soir, mais on est passé à travers dans beaucoup de fondamentaux. C'est sans doute un mal pour un bien, ça évitera l'enflammade les prochaines fois.» Prochaine sortie prévue, ce dimanche, contre Lorient à l'occasion de la 15e journée de Ligue 1.