Conference League : Laborde qualifie Rennes à toute Vitesse, Tottenham sombre en Slovénie, Copenhague passe

Equipe en forme de la Ligue des talents, le Stade Rennais est également à l'aise sur la scène européenne. À l'occasion de la première édition de l'Europa Conference League, troisième coupe d'Europe permettant aux clubs plus anonymes de parcourir des centaines de kilomètres à travers le continent, les Bretons avaient l'opportunité de valider leur ticket pour la phase finale, dès la 5e journée, en cas de succès face aux Néerlandais du Vitesse Arnhem. De quatrième succès, il n'y eut pas, ce malgré la performance de Gaëtan Laborde - qui d'autre ? - auteur d'un triplé (9e, 38e, 69e). Pas suffisant pour les troupes de Bruno Genesio, rejointes sur le fil sur des réalisations d'Huisman (43e), Buitink (75e) et Openda (90e). Mais contre toute attente, battu en toute fin de match par les Slovènes de Mura (2-1), une rencontre qui a vu Ryan Sessegnon, averti pour la seconde fois à la 33e minute, laisser les Spurs à dix, Tottenham permet au Stade Rennais de s'emparer définitivement de la première place et de rejoindre les huitièmes de finale, s'évitant un match couperet à Londres, lors de l'ultime journée. Dans leur malheur, les Anglais voient le Vitesse leur passer devant.

Le film de la rencontre Rennes-Vitesse

Dans la même compétition, six autres matches avaient lieu à 18h45. Dans le groupe F, le FC Copenhague a validé son ticket pour les 8es de finale en surclassant Lincoln, formation de Gibraltar, grâce notamment à un but de l'ancien Girondin Lukas Lerager (0-5). Le Slovan Bratislava et le PAOK peuvent espérer disputer le barrage. Dans le groupe E, le Salvia Prague n'a pu profiter de sa supériorité numérique pour battre le Feyenoord (2-2). Les attaquants nigérians Olayinka (Slavia) et Dessers, auteur d'un doublé salvateur, ont été buteurs. Alors que l'Union Berlin est allé s'imposer sur la pelouse du Maccabi Haifa (0-1), ce sont les Néerlandais de Rotterdam qui filent au tour suivant. Union et Slavia se disputeront la place de barragiste à Berlin en épilogue de cette phase de poules. Dans le groupe H enfin, le FC Bâle s'est imposé à Almaty (2-3) un peu plus tôt dans l'après-midi et s'est offert une finale au Parc Saint-Jacques face aux Azeris de Qarabag, tenus en échec par l'Omonia (2-2), lors de l'ultime journée.

Les résultats de la 5e journée

Rennes 3 - 3 Vitesse : Laborde (9e, 38e, 69e) pour Rennes ; Huisman (43e), Buitink (75e), Openda (90e) pour le Vitesse.

Mura 1 - 1 Tottenham : Horvat (11e) pour Mura : Kane (72e) pour Tottenham.

Lincoln 0 - 4 Copenhague : Johannesson (5e), Lerager (7e), Boving (63e), Hojlund (73e) pour Copenhague.

M Haifa 0 - 1 Union Berlin : Ryerson (66e) pour l'Union Berlin.

Qarabag 2 - 2 Omonia : Psaltis (49e, csc), Andrade (88e) pour Qarabag ; Duris (43, s.p), Gomez (90e) pour l'Omonia.

Slavia 2 - 2 Feyenoord : Olayinka (12e), Kuchta (66e) pour le Slavia ; Dessers (31e, 90e+3) pour Feyenoord.

Slovan Bratislava 0 - 0 PAOK

HJK 1 - 0 Alashkert : Tanaka (48e) pour HJK.

Almaty 2 - 3 Bâle : Love (23e), Hovhannisyan (56e) pour Almaty ; Arthur (45e, sp), Zhegrova (69e), Kasami (73e) pour Bâle.

Flora 1 - 0 Partizan Belgrade : Miller (44e) pour Flora.