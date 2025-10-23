FC Bâle : Xherdan Shaqiri écrase tout sur son passage en Suisse

Vainqueur de la Ligue des Champions 2013 avec le Bayern Munich et 2019 avec Liverpool ainsi que triple champion d’Allemagne, triple champion de Suisse et champion d’Angleterre, Xherdan Shaqiri dispose d’une belle carrière ponctuée par 20 titres acquis avec ses différents clubs. Légende du football suisse, il compte d’ailleurs 125 capes et 32 buts avec la Nati. Un CV imposant pour Xherdan Shaqiri qui s’est pourtant cassé les dents en Ligue 1. Arrivé à l’été 2021 de Liverpool, il a déçu du côté de l’Olympique Lyonnais et a été vendu après seulement quelques mois et 16 matches (2 buts et 3 passes décisives) à la franchise américaine de Chicago Fire. Un passage de deux ans où il a repris du poil de la bête avant de revenir en Suisse en août 2024 au sein de son club formateur du FC Bâle. Un retour aux sources qui est juste exceptionnel.

La suite après cette publicité

S’il a eu besoin de quelques semaines pour trouver son rythme et s’adapter à sa nouvelle équipe, Xherdan Shaqiri est devenu depuis le patron du FC Bâle. Le polyvalent attaquant capable d’évoluer ailier droit comme numéro 10 a d’ailleurs endossé le costume de capitaine en cours d’exercice et vu son impact statistique et sur le jeu de son équipe grandir. Ainsi, le FC Bâle a pu obtenir son 21e titre de champion de Suisse, le premier depuis 2017 en grande partie grâce au natif de Gjilan. Auteur de 21 buts et de 22 passes décisives en 39 rencontres, Xherdan Shaqiri a su montrer qu’il en avait encore sous les crampons et a roulé sur le championnat suisse dont il a terminé meilleur buteur, meilleur passeur et meilleur joueur.

La suite après cette publicité

Champion avec Bâle et sur des statistiques folles

L’ancien coach du FC Bâle Fabio Celestini qui a su parfaitement le gérer tout au cours de la saison avait néanmoins confié à la Tribune de Genève que la pression était grande autour de ce transfert : «quand tu penses que plusieurs milliers de personnes sont venues juste pour le voir apparaître à un balcon, tu te dis que c’est extraordinaire. C’est aussi l’image de la ferveur autour du club, apprécie-t-il. Shaqiri, c’est un garçon qui est parti très jeune, à 20 ans, au Bayern. Il a finalement peu joué au FCB, mais il est Bâlois dans ses tripes et sa famille a toujours été attachée à la ville. Le match qui suit sa signature, il y a 30 000 personnes au stade contre Yverdon, puis c’est plein. Tout le monde s’attendait à ce que ça fasse "clic !", des étincelles direct. Quand il est arrivé, on n’a pas mis de but. On en marquait beaucoup et, d’un coup, on n’en a plus marqué.»

Finalement, le mariage a bien et lieu et se poursuit malgré le départ de Fabio Celestini cet été. Son successeur Ludovic Magnin peut compter sur un Xherdan Shaqiri en grande forme. Deuxième du championnat à un point du FC Thoune, le FC Bâle conserve un bon rythme de croisière grâce à sa star qui a déjà marqué à 8 reprises et a délivré 6 offrandes en 15 matches. Retrouvant l’ailier de 34 ans, son ancien club, l’Olympique Lyonnais est prévenu sur ce qu’il est capable de faire. Le coach rhodanien Paulo Fonseca a d’ailleurs ciblé la menace en conférence de presser : «une équipe qui gagne à Stuttgart est forcément une équipe forte ! Offensivement, ils sont très bons, avec des joueurs rapides vers le but et un joueur capable de faire la différence : Shaqiri. Le jeu de Bâle tourne autour de lui.» De retour au Groupama Stadium dans l’autre équipe, Xherdan Shaqiri entend cette fois jouer un mauvais tour à l’Olympique Lyonnais.