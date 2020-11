Liverpool : Jordan Henderson blessé à son tour

A Liverpool, les jours se suivent et se ressemblent, pour leur plus grand désarroi. Ainsi, les blessures s'enchaînent chez les Reds. Alors que Virgil Van Dijk, Fabinho ou Trent Alexander-Arnold ont rejoint l'infirmerie avant la trêve internationale, de nouveaux cadres vont devoir rester éloigner des terrains. Joe Gomez et Andrew Robertson ont ainsi connu des pépins physiques avec leur sélection.

L'Ecossais a été annoncé blessé pas plus tard que ce dimanche matin et Jordan Henderson l'a rejoint dans la soirée. Sorti à la mi-temps du match contre la Belgique, le capitaine des Reds souffre d'un problème musculaire. « Jordan a ressenti une petite raideur pendant la pause et il a estimé qu’il ne pouvait pas continuer », a ainsi expliqué Gareth Southgate en conférence de presse. Simple précaution ou vraie inquiétude ? L'avenir le dira très certainement.