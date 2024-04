Chelsea : Thiago Silva a pris sa décision pour son avenir

En grande difficulté cette saison, à l’image de ses naufrages contre West Ham (3-1) ou encore Newcastle (4-1), Thiago Silva (39 ans) ne fait plus partie des piliers du club londonien, aux yeux de Mauricio Pochettino. Blessé à l’aine durant le mois de février et mars dernier, il était pourtant bien revenu en inscrivant un but décisif contre Sheffield United (2-2), mais devrait bel et bien quitter les Blues cet été, lui qui arrivera en fin de contrat.

Et alors qu’un départ de Chelsea était prévisible pour l’international brésilien, Sport explique que tout se serait accéléré ces dernières semaines et notamment après la défaite frustrante subie contre Manchester City, en demi-finales de FA Cup. L’ex-capitaine du PSG s’était d’ailleurs effondré en larmes à l’issue de cette terrible déconvenue. S’il ne prolongera pas dans le club londonien, Thiago Silva ne devrait pas y terminer sa carrière et est ouvert à un nouveau challenge.

Thiago Silva est encore courtisé

Pour l’instant, le Brésilien et son entourage restent ouverts à toutes les options et n’écartent pas l’idée de continuer dans un club européen, du haut de ses 39 ans. La piste de l’Arabie saoudite est également une option, même si un club sud-américain a déjà ouvertement annoncé son intention de le récupérer : Fluminense. «Nous souhaitons ardemment qu’il rentre au pays. Je pense qu’au Brésil, il souhaite jouer pour Fluminense. Dès qu’il sera libre à Chelsea, nous reviendrons. Et il nous aidera dans cette année très importante», avait expliqué Mário Bittencourt, le président du club carioca.

De plus, son ex-sélectionneur et aujourd’hui coach du Flu, lui a déjà notifié que les portes de son vestiaire lui étaient ouvertes. Fluminense, finaliste de la dernière Copa Libertadores, aime beaucoup compter sur les vétérans brésiliens, à l’image de l’ex-Madrilène Marcelo (35 ans), Felipe Melo (40 ans) ou encore Renato Augusto (36 ans). De son côté, Thiago Silva envisage cette option de revenir dans son club formateur, qu’il avait quitté en 2008 pour rejoindre l’AC Milan.