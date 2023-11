Chelsea : la douloureuse dégringolade de Thiago Silva

À leur décharge, les équipes d’EA Sports étaient peut-être tout simplement dans l’anticipation. En septembre, Thiago Silva s’était en effet indigné au moment de consulter la baisse de sa note dans le jeu de simulation EA FC (il est passé de 86 à 84), faisant grief aux développeurs du jeu de ne pas visionner ses matches avec Chelsea. Mais deux mois plus tard, le Brésilien serait probablement moins heurté, à l’heure où ses prestations en club sont loin de diffuser la sérénité qui l’avait pourtant souvent accompagné au cours de sa carrière. Titulaire ce samedi lors de la déroute des Blues face à Newcastle (4-1), le défenseur de 39 ans a fini la rencontre dans les cordes.

Coupable d’une grossière erreur de relance sur le troisième but des Magpies, l’ancien Parisien a enfoncé un peu plus son équipe, à l’heure où elle en avait pourtant le moins besoin (Chelsea était mené 2-1 avant le but de Joelinton). Conscient de sa grande part de responsabilité sur l’issue de cette rencontre, Thiago Silva a battu sa coulpe sur les réseaux sociaux : «Je suis dévasté. Ce n’était pas une bonne journée pour nous. Je voudrais m’excuser auprès de tout le monde pour la défaite, notamment auprès de mes coéquipiers qui croient en moi et me soutiennent chaque jour. J’en assume l’entière responsabilité. Rassemblons nos forces et revenons plus forts», a-t-il écrit sur son compte X.

Il n’est plus l’atout sérénité de Chelsea

Réputé pour son sens de l’anticipation et sa sérénité communicative qui en ont fait l’un des meilleurs défenseurs de la dernière décennie, Thiago Silva affiche aujourd’hui un essoufflement évident. À 39 ans, l’ancien international brésilien semble être sur la pente glissante, et ses étourderies à répétition abondent en ce sens. Face à Manchester City il y a deux semaines (4-4), il avait déjà traversé plusieurs trous d’air, notamment sur le but de Rodri où il était bien trop en retard, ou sur celui de Manuel Akanji, totalement oublié dans son dos.

Lors de la défaite de Chelsea contre West Ham en août (3-1), il avait également rendu sa pire prestation individuelle de la saison, ce qui lui avait coûter cher dans la presse britannique. Moins souverain défensivement, moins impactant dans le duel, le Brésilien n’est pas étranger à la frilosité défensive des Blues, qui ont déjà concédé 20 buts en seulement 13 journées de Premier League cette saison. Et alors que son contrat expirera en juin prochain, l’idée d’un départ libre à Fluminense, son club formateur où évolue aujourd’hui Marcelo, devrait inévitablement être remis sur la table.