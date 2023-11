Vidéo : la grosse boulette de Thiago Silva sur le troisième but de Newcastle

Décidément, ce n’était pas la soirée de Chelsea du côté de St James’ Park. Pour le compte de la 13e journée de la Premier League ce samedi après-midi, les Blues n’arrivent pas à poursuivre leur série de trois matches sans défaite toutes compétitions confondues en sombrant sur la pelouse de Newcastle, menés au score à l’heure de jeu avant la boulette de Thiago Silva.

Recevant le ballon dans son dernier tiers, le défenseur central brésilien ratait sa relance en retrait et voyait Joelinton lui chiper le ballon avant de s’infiltrer dans la surface et de crucifier Robert Sanchez pour faire le break. De quoi confirmer la victoire qui se profile des Magpies pour creuser l’écart avec son adversaire du soir et revenir à 2 points provisoires du top 5.