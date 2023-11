Premier League : 8 buts, un match complètement fou, mais pas de vainqueur entre Chelsea et Manchester City

Chelsea et Manchester City nous auront offert un spectacle à déguster en long, en large, et en travers ce dimanche, dans ce qui fut probablement le match de ce début de saison en Angleterre. Confrontés dans le cadre de la 12e journée de Premier League, les deux clubs se sont quittés sur un score de parité (4-4), mais au terme d’un match spectaculaire et ponctué de rebondissements. Car si la rencontre pouvait pourtant s’apparenter à un duel déséquilibré entre le leader du championnat, et le 10e, il n’en a rien été. Bousculés par des Blues oppressants, inspirés et manifestement rassérénés, six jours après un succès probant décroché contre Tottenham (1-4), les Citizens auraient pu être sanctionnés d’entrée si Raheem Sterling et Nicolas Jackson s’étaient montrés plus saignants.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Man City 28 12 20 9 1 2 32 12 10 Chelsea 16 12 5 4 4 4 21 16

Mais comme souvent cette saison, la même rengaine se répétait : dominateurs, les Blues se sabordaient. Erling Haaland transformait un penalty obtenu après un accrochage inutile de Cucurella dans la surface (0-1, 25e). Pugnaces, ils réagissaient toutefois grâce à un coup de tête rageur de Thiago Silva sur corner (1-1, 29e), et prenaient même l’avantage quelques instants plus tard. Dans un moment de totale déconnexion, Gvardiol s’emmêlait les pinceaux. Une micro-erreur aux maxi-conséquences puisque Reece James se servait comme chez le primeur et offrait à Raheem Sterling un but face à son ancien club (2-1, 37e). Préféré à Jack Grealish comme souvent ces dernières semaines à gauche, Jérémy Doku multipliait lui les moments de chaleur devant la surface londonienne. C’était d’ailleurs l’une de ses incursions qui était à l’origine de l’égalisation de Manuel Akanji juste avant la pause (2-2, 45+1e).

Un match déclic pour Chelsea ?

Sur un corner joué à deux, Bernardo Silva mettait le Suisse sur orbite, lequel laissait Robert Sanchez immobile. Un véritable coup de massue. Au retour des vestiaires, c’était cette fois au tour d’Erling Haaland de marquer (2-3, 47e). Servi par Julian Alvarez devant le but vide, le Norvégien s’offrait un doublé et inscrivait son 13e but de la saison. La tendance penchait alors plus vers un 4-2 qu’un 3-3. Après une transition rondement menée, Jérémy Doku était même tout proche de s’offrir son troisième but en Premier League, mais Robert Sanchez, difficilement blâmable ce soir, était encore sur le qui-vive (58e). On croyait alors Chelsea au bord de la rupture, mais poussés par leur douzième homme, les joueurs de Mauricio Pochettino parvenaient à égaliser, une nouvelle fois. Flairant le renvoi d’Ederson sur une frappe de Gallagher, Nicolas Jackson se joignait à la fête et inscrivait son quatrième but de la semaine, six jours après son triplé marqué contre Tottenham (3-3, 67e).

Mais l’énorme manqué de Malo Gusto précédait le but (presque) libérateur de Rodri. D’une frappe du pied gauche, l’Espagnol voyait avec réussite Thiago Silva dévier le ballon dans son propre but (3-4, 86e). Une victoire citizen semblait alors se dessiner mais le destin en décidait autrement. Pour une faute de Ruben Dias sur Broja dans la surface, Anthony Taylor désignait le point de penalty dans le temps additionnel. L’enfant de la maison Cole Palmer s’en chargeait et trompait Ederson (4-4, 90+5e) dans une fin de rencontre irrespirable où les deux équipes , cette fois, se quittaient pour de bon sur un match nul. Avec ce résultat, Manchester City conserve toutefois son trône de leader. Chelsea se nourrira probablement de cette rencontre pour la suite de la saison. Mais en attendant, les Blues doivent, eux, se contenter de leur 10e place.