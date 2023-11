Premier League : Chelsea s’impose contre Tottenham au terme d’une rencontre absolument folle !

La Premier League nous réservait un match de gala ce lundi soir. En effet, à Londres, les deux voisins de Tottenham et Chelsea se donnaient rendez-vous dans l’antre des premiers cités. Un rendez-vous excitant malgré les débuts de saison diamétralement opposés des deux équipes. Alors que les Spurs avaient l’occasion de récupérer leur trône de leader en cas de victoire ce soir, Chelsea pointe à une triste douzième place malgré quelques progrès affichés ces dernières semaines. Ajoutez à cela le retour de Mauricio Pochettino à Tottenham ainsi que Gareth Bale présent en tribunes et vous obtenez une rencontre cinq étoiles en perspective. Et alors que tous les ingrédients étaient présents pour une belle soirée de football dans la capitale anglaise, le début de rencontre n’a pas déçu. En feu, les Spurs ont alors asphyxié leurs adversaires dès les premiers instants. Ce bon début de match a été récompensé rapidement. Trouvé sur la droite par Pape Matar Sarr, Dejan Kulsevski a provoqué avant d’armer une frappe enroulée du gauche. Contrée, cette dernière a trompé Robert Sanchez et a permis aux hommes d’Ange Postecoglou de confirmer cinq premières minutes de rêve (1-0, 5e). Après cette ouverture du score précoce, les leaders virtuels ont continué à mettre la pression sur leurs voisins.

La suite après cette publicité

Guglielmo Vicario, excellent dans les buts depuis ses débuts avec les Londoniens, s’est parfaitement interposé devant Nico Jackson (11e) tandis que Heung-min Son a cru doubler la mise à l’issue d’une action collective de toute beauté avant que la VAR n’annule le but (13e). La VAR a été le personnage principal de cette première période. En effet, les Blues, reprenant du poil de la bête au fil des minutes, ont cru égaliser mais le but de Sterling a été refusé à cause d’une main de l’intéressé suite à un contre favorable (21e). La rencontre a finalement basculé à la demi-heure de jeu. Moisés Caicedo, assez discret depuis le coup d’envoi, a cru égaliser mais Nico Jackson, en position de hors-jeu, a fait action de jeu. Dans cette même séquence, l’arbitrage vidéo a également relevé un tacle dangereux de Romero sur son compatriote Enzo Fernandez dans la surface. Alors qu’un penalty a alors été accordé aux Blues, le défenseur argentin a été expulsé. Une séquence lourde de conséquences pour les Spurs car Cole Palmer ne s’est pas fait prier pour tromper Vicario (1-1, 33e) et remettre les deux équipes à hauteur. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là pour les coéquipiers de Destiny Udogie. En effet, alors qu’un but a encore été refusé à Chelsea pour un hors-jeu de Jackson (38e), Micky Van de Ven et James Maddison, inamovibles pour Postecoglou depuis le début de saison, ont dû sortir sur blessure en même temps (44e). Au terme d’un premier acte mouvementé et très intense, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité assez logique.

À lire

Les 6 challenges à tenter cette année sur Football Manager 2024 !

L’expulsion a tout changé

Au retour des vestiaires, les anicroches ont continué côté Spurs. Déjà averti pour un contact rugueux en première période, Udogie a reçu un deuxième avertissement pour un tacle bien appuyé sur Raheem Sterling (55e). Réduits à neuf, les locaux ont alors fait le dos rond pour ne pas voir Chelsea prendre l’avantage. Pour cela, la bande à Postecoglou s’en est remise aux sacrifices de Pierre-Emile Hojbjerg et Vicario. Alors que le milieu danois a réalisé un sauvetage miraculeux (56e), le portier transalpin a mis son visage en opposition face à Marc Cucurella (68e). Se recroquevillant parfaitement sur soi durant un bon quart d’heure, Tottenham a finalement cédé à l’entame du dernier quart d’heure. Trouvé dans la profondeur à la limite du hors-jeu, Sterling a servi Nico Jackson qui, en difficulté jusque-là face au but, n’a eu besoin que de pousser le ballon au fond des filets pour donner l’avantage à l’escouade de Pochettino (1-2, 75e).

La suite après cette publicité

Quelques minutes plus tard, Eric Dier a cru remettre les deux équipes à hauteur d’une belle reprise de volée mais la VAR a finalement douché, encore, les espoirs des Spurs (80e). Pourtant en supériorité numérique, c’était au tour des Blues de faire le dos rond afin de conserver leur avantage au score. Entré en jeu à la place de Reece James, Malo Gusto s’est d’ailleurs fendu de plusieurs interventions bien senties. Heung-min Son, toujours aussi dangereux, a fait parler sa vitesse mais sa frappe croisée a finalement été arrêtée par Sanchez (90+3e). Sur l’action qui a suivi, Chelsea a tué tout suspense dans cette rencontre haletante. Trouvé par Conor Gallagher dans la surface, c’est Nico Jackson qui a parachevé le succès des siens en s’offrant le doublé face à un Vicario qui ne pouvait rien faire (1-3, 90+5e). Doublé puis triplé pour l’attaquant sénégalais qui dribblait le gardien italien avant de finir dans le but vide (1-4, 90+8e). Ainsi, Chelsea a corrigé Tottenham au terme d’une rencontre légendaire. Largement dominateurs à onze contre onze, les Spurs peuvent regretter d’avoir perdu les pédales au fil de la rencontre et manquent l’occasion de reprendre la première place à Manchester City. Avec ce succès de prestige, les Blues grimpent à la dixième place.