La presse anglaise annonce que Mauricio Pochettino quitte Chelsea !

C’est une petite surprise que nous réserve ce mardi soir a priori tranquille. Mauricio Pochettino, entraîneur de Chelsea depuis l’été dernier, va quitter l’écurie londonienne après une saison seulement. C’est le sérieux média The Telegraph qui vient de dévoiler la bombe, expliquant que l’ancien du PSG part d’un accord commun avec le club, suite à plusieurs réunions ces derniers jours.

La dernière en date a eu lieu ce mardi matin. C’était une réunion bilan de la saison, et c’est à cette occasion que Pochettino s’est mis d’accord avec les têtes pensantes du projet londonien - Paul Winstanley et Laurence Stewart - pour résilier son contrat et faire ses valises. Un départ qui, selon le journal, s’est acté de façon plutôt paisible, et les deux parties vont se quitter en bons termes.

Chelsea cherche déjà un remplaçant

Il faut dire que l’Argentin était plutôt critiqué outre-Manche pendant sa seule saison à Stamford Bridge. Même si Chelsea a finalement pu terminer en position européenne et montrait de bonnes choses sur cette fin de championnat, cette sixième place finale en Premier League reste décevante au vu des attentes et des investissements réalisés par la direction. Tout comme le contenu proposé par les Blues a souvent été décevant.

Selon The Telegraph, Chelsea travaille déjà sur un remplaçant. La direction souhaite enrôler un coach a priori plutôt jeune, et plusieurs noms sont déjà mentionnés par le média : Sebastian Hoeness, Michel, Kieran McKenna et Enzo Maresca. Avec le Bayern ou le FC Barcelone, c’est donc un nouveau gros club européen qui se cherche un nouveau leader. Mais c’est aussi un coach plutôt prestigieux qui se rend disponible…