Chelsea : Mauricio Pochettino détruit ses joueurs après la déroute à Newcastle

Largement victorieux de Tottenham sur sa pelouse (4-1), puis auteur d’un match héroïque contre Manchester City (4-4), Chelsea semblait enfin de retour en forme avant la trêve internationale. Mais comme souvent en ce début de saison, les Blues n’ont pas réussi à confirmer leur forme et ont concédé une défaite encore douloureuse sur la pelouse de Newcastle United (1-4). Mauricio Pochettino, depuis les tribunes de St. James’ Park en raison de sa suspension, a lourdement pointé du doigt la prestation de son groupe.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Newcastle 23 13 17 7 2 4 31 14 10 Chelsea 16 13 2 4 4 5 22 20

«C’est le pire match de notre saison jusqu’à présent, a-t-il tout simplement analysé en conférence de presse. C’était très frustrant d’être en tribunes et d’essayer de communiquer avec l’équipe d’entraîneurs. Je suis très déçu de notre performance. Nous n’avons jamais été impliqués dans le jeu. Même quand nous avons marqué, c’était pendant un court moment, mais l’équipe n’a jamais eu l’énergie nécessaire». L’entraîneur argentin de 51 ans a ajouté être déçu et en colère face à l’intensité proposée par ses Blues.

À lire

Premier League : Newcastle assomme Chelsea avant de retrouver le PSG !

Mauricio Pochettino n’en veut pas à Thiago Silva

Alors que les Londoniens figurent parmi les moins bonnes défenses de Premier League, Pochettino assure qu’il ne s’agit pas d’un problème tactique, mais mental. «Nous encaissons trop facilement des buts. Il ne s’agit pas seulement de la ligne défensive. Il s’agit d’un effort collectif. C’était trop facile pour Newcastle United de gagner. Nous manquons de constance. Contre Manchester City, tout le monde était concentré jusqu’à la fin. Les grandes équipes jouent tous les trois jours de cette manière», a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

Enfin, l’entraîneur des Blues n’a pas voulu accabler Thiago Silva, en difficulté ce samedi après-midi, notamment lors du troisième but encaissé. «L’erreur de Silva ? Nous n’étions pas dans le bon état d’esprit. Nous n’étions pas préparés de la meilleure façon pour rivaliser aujourd’hui, c’est ce qui me préoccupe, nous pensions que nous étions prêts (…) Même si nous sommes une jeune équipe, ce type de match est très rageant, il faut montrer plus de personnalité et de caractère». 10e de Premier League, Chelsea aura encore un match compliqué à jouer contre Brighton lors de la prochaine journée, avant un choc contre Manchester United.