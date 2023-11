Premier League : Newcastle assomme Chelsea avant de retrouver le PSG !

Après le nul (1-1) dans le choc opposant Liverpool à Manchester City, la 13e journée de Premier League se poursuivait, ce samedi après-midi, avec cinq rencontres programmées à 16 heures. Au St James’ Park, Newcastle, septième au coup d’envoi, accueillait Chelsea, dixième. Alignés en 4-3-3 avec Guimaraes, Joelinton ou encore Gordon, les Magpies, qui espéraient faire le plein de confiance avant de retrouver le PSG en Ligue des Champions, ne tardaient pas à faire la différence par l’intermédiaire d’Isak, auteur d’une belle frappe croisée du droit (1-0, 12e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Newcastle 23 13 17 7 2 4 31 14 11 Chelsea 16 13 2 4 4 5 22 20

Surpris d’entrée de jeu, les Blues laissaient passer l’orage et égalisaient sur une merveille signée Sterling. Sur un coup franc direct, l’attaquant anglais déposait le cuir dans la lucarne gauche de Pope (1-1, 23e). Dos à dos à la pause, les deux formations allaient finalement se départager au retour des vestiaires. Globalement dominateurs dans le jeu, Newcastle était récompensé à l’heure de jeu. Si Lascelles coupait un centre de Gordon pour redonner l’avantage aux siens (2-1, 60e), Joelinton enfonçait les Blues dans la foulée (3-1, 61e). En contrôle, rigoureux défensivement et en supériorité numérique après l’expulsion de Reece James, les Magpies inscrivaient un nouveau but grâce à Gordon (4-1, 84e) et sécurisaient une septième victoire cette saison pour remonter à la 6e place.

À lire

Vidéo : la grosse boulette de Thiago Silva sur le troisième but de Newcastle

Newcastle répond au PSG !

Un scénario parfait avant de se déplacer en terres parisiennes, qui plus est après le festival offensif (5-2) réalisé par le PSG contre l’AS Monaco, vendredi soir. Au Parc des Princes, les Toons, 4es du groupe F, n’auront en effet pas le droit à l’erreur pour espérer rejoindre les 8es de finale de la compétition. Au regard de la performance réalisée par les partenaires de Miguel Almiron, ce nouveau choc franco-anglais promet, quoi qu’il en soit, des étincelles entre deux formations ultra-réalistes sur le plan offensif.

La suite après cette publicité

Dans les autres rencontres, Brighton, réduit à dix en fin de match, a renversé (3-2) Nottingham Forest et grimpe à la 7e place. De son côté, le promu Luton a arraché la victoire face à Crystal Palace (2-1). Opposé à Sheffield United, Bournemouth a enchainé un deuxième succès de rang (3-0) et prend ses distances avec la zone rouge. Enfin, Burnley - en grand danger - est passé tout proche d’un deuxième succès en championnat contre West Ham mais s’est finalement écroulé dans les derniers instants (1-2) sur une réalisation signée Soucek (90+1e).

Tous les résultats de 16 heures

Newcastle 4-1 Chelsea : Isak (13e), Lascelles (60e), Joelinton (61e) et Gordon (84e) / Sterling (23e)

La suite après cette publicité

Luton 2-1 Crystal Palace : Mengy (72e) et Brown (83e) / Olise (74e)

Sheffield United 1-3 Bournemouth : McBurnie (90+7e) / Tavernier (12e, 51e) et Kluivert (45+3e)

La suite après cette publicité

Burnley 1-2 West Ham : Rodriguez (49e, sp) / O’Shea (86e, csc) et Soucek (90+1e)

Nottingham Forest 2-3 Brighton : Elanga (3e) et Gibbs-White (76e, sp) / Ferguson (26e) et Joao Pedro (45+4e, 58e, sp)