Metz veut garder Georges Mikautadze

Rapatrié à Metz cet hiver, après un passage à vide du côté de l’Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze (23 ans) tente d’aider son équipe à se maintenir dans l’élite du football français. Le Géorgien contribue fortement à la meilleure période des Lorrains en L1. Lors des quatre derniers matchs, il a inscrit trois buts permettant à son équipe de revenir à deux points de Nantes, premier barragiste. Actuellement en prêt, les Grenats veulent tenter de garder leur meilleur joueur sur le terrain à l’issue de la saison d’après L’Équipe. Malgré les 13 millions d’euros demandés par le club néerlandais pour lever l’option d’achat du Géorgien, l’opération semble réalisable.

Le club messin, qui a vendu son joueur 16 millions l’été dernier à l’Ajax, pourrait avoir assez de liquidité dans les prochains mois grâce à ce transfert. La question du salaire serait plus problématique. En signant à l’Ajax, le joueur formé à l’OL toucherait 250 000 euros par mois, un salaire largement supérieur au reste de l’équipe. Le deuxième plus gros salaire serait attribué à Benjamin Tetteh et ses 85 000 euros bruts par mois. En activant l’option d’achat, les Messins pourraient ensuite revendre leur joueur s’ils le souhaitaient.